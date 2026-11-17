Establecimiento ganador, Amora Cedida

El establecimiento Mora Café Brunch, que abrió sus puertas hace pocos meses, se ha ganado el favor del público en el certamen de tapas de otoño de la villa de Cedeira, con su propuesta de carrilleira ibérica melosa, glaseada al vino tinto sobre un brioche dorado y una suave crema de castañas y calabaza asada, con setas de temporada y crocante de jamón ibérico.

Se alzó de esta manera con el premio de la séptima edición del certamen, que se desarrolló del viernes al domingo pasado con una alta afluencia de gente y mucha animación por las calles.

Las votaciones del público dieron el segundo premio a Bon Pé, que presentó en esta edición un wantán de camarón, setas y crema de castañas sobre compota de manzana, jengibre y demiglace, rematada con chips de boniato, garbanzo frío, quesos San Simón de A Costa y Cebreiro, setas y un toque de trufa.

Tapa del Bon Pé Cedida

El Amanexo logró el tercer puesto con una tapa de rabo de buey estofado a baja temperatura y crocante, su jugo, emulsión de patatas y puerros, crumble de castañas asadas, falsa chantarela de calabaza y boletos confitados al ajo.

En total, se contabilizaron 350 votos válidos de quienes probaron un mínimo de siete tapas de las 13 presentadas al concurso.

Buen ambiente durante el fin de semana Cedida

Además, se sortearon cestas, valoradas cada una en 100 euros y las calles estuvieron animadas el sábado por las charangas Bicoia y BMVC, y el domingo por la asociación Buxainas y la charanga Santa Compaña.

Los días previos al concurso de tapas hubo, asimismo, una jornada gatronómica, con demostraciones culinarias