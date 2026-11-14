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Cedeira

El local de la AVV de Régoa, en Cedeira, acoge este domingo una charla sobre los móviles y la infancia

La ponencia, a cargo del académico Mark Singleton, abordará el impacto de las tecnologías y las redes sociales en los pequeños

Redacción Ferrol
14/11/2026 22:58
La ponencia comenzará a las 18.00 horas
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El Concello de Cedeira recuerda a sus vecinos y vecinas que este domingo, a las 18.00 horas, el local social de la AVV de Régoa acogerá ‘Teléfonos intelixentes, redes sociais e o fin da infancia?’, una charla del vecino de la parroquia y profesor visitante en el centro de investigaciones Cispac de la Universidad de Santiago de Compostela, Mark Singleton.

En concreto, el académico abordará durante la ponencia el impacto de los smartphones y las redes sociales en los más pequeños. Además, expondrá los diferentes riesgos que esconden estas tecnologías sin un uso responsable, como son la pornografía, la dependencia digital, los problemas de atención y sueño y el aumento de la ansiedad, la depresión y el suicidio, entre otros.

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