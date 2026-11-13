Cedeira estuvo presente en la VIII edición del Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos

El foro se celebró en la ciudad de Santiago de Compostela Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira ha hecho un balance positivo de su experiencia en el VIII Encontro Ibérico de Orzamentos Participativos, celebrado esta semana en la ciudad de Santiago de Compostela.

El foro, dedicado a los presupuestos en el ámbito educativo, contó con la presencia del concelleiro de Mocidade, Noel López, quien explicó que el municipio es una Cidade Amiga da Infancia de Unicef y que creó el Consello Local da Infancia e Adolescencia Ondiñas na Vila. Sobre este último, comentó a los asistentes que de él salieron varias propuestas que se pudieron materializar.

Por otro lado, el edil subrayó la evolución de los proyectos en el IES Punta Candieira, donde se ha conseguido involucrar a todo el alumnado, el profesorado y el personal no docente.

Durante la mesa redonda, el concejal cedeirés aseguró que las iniciativas sobre esta materia llevadas a cabo en la localidad suponen “un exercicio de participación real, aprendizaxe democrática e implicación no colectivo para os sucesivos cursos de rapaces e rapazas do instituto”.

Además de López, el foro también contó con las intervenciones de la politóloga Maica Freire, coordinadora en Cedeira de los proyectos, la concelleira cartagenera Ángeles Alemán y el vicerrector de la Universidade do Algarve, Antonio Fragoso.