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Cedeira

La Xunta de Galicia apuesta por la instalación de renovables de uso térmico en la comarca

Una de las beneficiarias, residente en Cedeira, contó con una ayuda superior a los 4.200 euros, procedente de la Consellería de Economía e Industria

Redacción Ferrol
12/11/2026 23:03
martina aneiros biomasa cedeira cedida
Martina Aneiros, en su visita a una de la beneficiarias de las ayudas
Cedida
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este jueves un domicilio del municipio de Cedeira con motivo de las ayudas para proyectos de energías renovables de uso térmico en el sector residencial, concretamente, en zonas no urbanas.

Según el ejecutivo autonómico, la convocatoria de este año contó con un montante de 2,1 millones de euros, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural (Feader) y enmarcado en el Plan estratégico de la PAC 2023-2027 en Galicia.

En concreto, las prestaciones están dirigidas a particulares y comunidades de vecinos y los proyectos se centran en la instalación de equipos que utilicen la biomasa para generar energía térmica y de aparatos vinculados a la geotermia, la hidrotermia y la aerotermia, entre otras.

En el caso del proyecto desarrollado en la vivienda a la que acudió Martina Aneiros, se destinaron más de 4.200 euros procedentes de la Consellería de Economía e Industria a través del Instituto Enerxético de Galicia para el montaje de una caldera de pellets de 18kW de potencia, con un depósito de alimentación automático.

Desde la Xunta creen que estas ayudas contribuyen a mejorar la eficiencia energética el ahorro en los hogares.

Un momento del encuentro celebrado en la mañana de este lunes

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