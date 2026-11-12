La reunión entre el ejecutivo autonómico y las mariscadoras de Cedeira concluyó sin avances

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El gobierno cedeirés ha informado sobre los resultados de la reunión mantenida entre las mariscadoras de la localidad y la Xunta de Galicia en Santiago de Compostela para tratar la situación en la que se encuentran los bancos debido a la una crisis del berberecho y la almeja en la ría.

El encuentro, al que acudieron, entre otros, el director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, David Gómez Brandariz; la vicepatrona segunda de la cofradía, Susana Bellón; y el biológo del pósisto, Santiago Pereira, concluyó sin avances al respecto, tal y como aseguraron desde la agrupación.

Tras exponer los datos sobre la mortalidad de ambos mariscos y el “nulo resultado das sementeiras que realizaron ultimamente as mariscadoras”, el colectivo solicitó al ejecutivo liderado por Alfonso Rueda una investigación para esclarecer todas las causas del declive de los recursos y medidas al respecto, así como un estudio sobre el estado del sustrato.

El responsable autonómico, que tomó posesión de su cargo esta semana, admitió que no será posible fijar ningún convenio para lo que queda de año y propuso a las afectadas que presenten planes de explotación de otros productos, como el cangrejo o el bígaro.