‘Tapas de outono’ contará este fin de semana con la participación en Cedeira de 13 locales de hostelería

Ganador del pasado año Cedida

Un total de trece establecimientos hosteleros de Cedeira participarán a lo largo de este fin de semana en la séptima edición del certamen “Tapas de Outono”, que organiza el Concello.

Como antesala de este evento, este mismo martes se celebró en la sala Áncora una exhibición de cocina a cargo de Arantxa Jiménez y Jorge Vázquez, del restaurante O Pozo de Cambre, que cocinaron en directo y mostraron a los asistentes técnicas, ingredientes y presentaciones de productos y recetas. Además se llevó a cabo un sorteo de 15 cestas, valoradas cada una de ellas en 100 euros.

El certamen ‘Tapas de Outono’ comenzará ya el viernes por la noche y continuará el sábado –mediodía y noche– y el domingo –solo mediodía– en los establecimientos Bar A Peixeira, Restaurante Brisa, Finca A Nogueira, O Mesón, Taberna Praza do Peixe, Restaurante Os Cantís, Ópale Lounge Bar, Restaurante Aldebarán, Gastrobar O Amanexo, Bon Pé Taberna, Amora Café Brunch, Bar Galiforna y Esmarxa Café Bar.

Las tapas se servirán al precio de tres euros y el público podrá votar y entrar en el sorteo de una cena en el establecimiento que resulte ganador, como es habitual en cada edición.

Además, el Concello de Cedeira refuerza el atractivo del certamen aportando una cesta valorada en 100 euros a cada local participante, para que las rifen entre su clientela, así como otras dos cestas, también facilitadas por el Ayuntamiento, que sorteará el comercio entre las personas que realicen compras estos días.

En los establecimientos del ‘Tapas de Outono’ habrá tarjetas para que el público pueda acreditar que probó cada tapa y votar, cuando haya degustado al menos la mitad de las propuestas, aquellas que considere mejores. Deberán adjudicar tres, dos y un voto a las preparaciones de su agrado y depositar la tarjeta en alguna de las cajas que estarán a disposición en los establecimientos.

Asimismo y como novedad este año, las calles de Cedeira estarán animadas el sábado con las charangas Bicoia y BMVC, y el domingo por la asociación Buxainas y la charanga Santa Compaña.