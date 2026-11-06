Curso de cocina práctica con producto pesquero, la próxima semana en el auditorio de Cedeira

El curso es gratuito pero requiere inscripción previa Pixabay

El Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) A Mariña-Ortegal organiza, tras el éxito cosechado en la primera edición, un nuevo curso de ‘Batchcooking’.

Se trata de un taller práctico de cocina, impartido por profesionales del sector y nutricionistas, en el que los participantes aprenderán a organizar sesiones de cocinado y a preparar menús saludables semanales incorporando producto pesquero.

La iniciativa se dividirá en dos sesiones de cuatro horas cada una, que se celebrarán el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre. Se llevarán a cabo, de 17.00 a 21.00 horas, en la cafetería del auditorio municipal. El curso, de carácter gratuito, requiere de inscripción previa en la web pescasaude.gal o en el numero de teléfono 627 570 949.

Desde la organización informan de que será Cristian Santiago, chef de Marea Restaurante (Cariño), el responsable de impartir el curso, acompañado por las nutricionistas de Arela Saúde y por la Cofradía de Pescadores local. “Con eles, as persoas asistentes coñecerán trucos e técnicas de cociñado e aproveitamento de produto pesqueiro para poder elaborar receitas de forma sinxela e incorporalas nos seus menús semanais”.