Semana de hábitos saludables entre el alumnado del CEIP Nicolás del Río de Cedeira

Una de las actividades del proyecto con el alumnado cedeirés Cedida

Cedeira lleva a cabo esta semana, en el marco de su proyecto ‘Cedeira-Mar de Vida’, una serie de actividades saludables dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria del CEIP Nicolás del Río. Así las cosas, durante cinco jornadas los escolares participarán en sesiones formativas, propuestas de actividad física y rutas por el territorio con el objetivo de fomentar buenos hábitos desde edades tempranas.

En la jornada de este miércoles, por ejemplo, la nutricionista y profesional del Racing de Ferrol, Alicia Villegas, abordó con los jóvenes la importancia de una dieta equilibrada, el conocimiento de los alimentos y la adquisición de costumbres alimenticias adecuadas.

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Este jueves y también el viernes, el alumnado saldrá de las aulas para poner en práctica los conocimientos previamente adquiridos en el marco de esta iniciativa. Lo harán por medio de rutas por el territorio, que combinarán el ejercicio físico con el contacto con el entorno y la puesta en valor de los recursos locales. Estas salidas incluirán una visita al restaurante Badulaque, en donde Manuel Tamonde, gerente del local, les mostrará su trabajo diario con los productos de proximidad. Cabe recordar que este proyecto está impulsado por el Ayuntamiento y cuenta con la financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura y la Xunta, a través de las ayudas que gestiona el GALP A Mariña-Ortegal.