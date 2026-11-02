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Cedeira

Cedeira pedirá apoyo a la Diputación para sostener al club de natación durante las obras de la piscina

El proyecto sufragaría, entre otros, el alquiler de una furgoneta para los desplazamientos a Cariño

Redacción Ferrol
02/11/2026 18:07
Las obras comenzaron a principios del pasado mes de octubre
Las obras comenzaron a principios del pasado mes de octubre
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El Concello de Cedeira aprobó en pleno solicitar a la Diputación de A Coruña una subvención nominativa para garantizar la continuidad de la práctica federada de natación y triatlón mientras duren las obras de la piscina municipal. El Consistorio sacó adelante, también, una memoria de la Alcaldía que recoge las razones de interés público, de carácter deportivo, social y económico que sustentan esta petición. Así las cosas, la propuesta implica un proyecto con un año de duración –hasta el tercer trimestre de 2027– y un coste de 48.780 euros para poder sostener la actividad del Club Natación Cedeira.

Comienzan las actuaciones de ampliación de la piscina municipal de Cedeira

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La memoria justificativa recoge que, con motivo del cierre de las instalaciones, los deportistas tienen que desplazarse a diario hasta el municipio de Cariño para poder entrenar y que la entidad sufrió bajas debido a este motivo, “co conseguinte recorte de ingresos”. La iniciativa agrupa los salarios de los entrenadores, el alquiler y los gastos de una furgoneta para desplazarse hasta la localidad vecina y las competiciones, así como el pago del alquiler de las piscina de Cariño, entre otras cuestiones. La sesión sirvió, asimismo, para realizar el sorteo de las mesas electorales y para incorporar 242.604,41 euros procedentes del POS+ Adicional.

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