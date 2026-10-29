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Cedeira

Cedeira renovará más de tres kilómetros de caminos rurales en Esteiro, Ervellás y Pontigas

La actuación está presupuestada en más de 80.000 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
29/10/2026 20:37
Tramo del camino de Esteiro
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Cedeira mejorará el estado de varios viales de las parroquias de San Fiz de Esteiro y Régoa, una actuación enmarcada en el plan autonómico de Camiños Rurais 2026/27. El pliego de prescripciones recoge la renovación de un total de 3.200 metros de pistas municipales con cargo a la Consellería de Medio Rural y a los fondos europeos Feader, con el objetivo de atajar los problemas de circulación detectados en varias puntos. “El estado actual de deterioro de la capa de rodadura a base de riegos asfálticos y la gran cantidad de baches de estas pistas hace necesario una intervención para mejorar su superficie y adherencia”, figura en el documento técnico.

Así las cosas, las actuaciones se dividirán en tres áreas principales de los núcleos del camino Esteiro, Ervellás y Pontigas. En el primero de los casos, que conecta el lugar de Vilela con la carretera autonómica AC-566 a lo largo de 800 metros, se aplicará un doble tratamiento superficial. –salvo en los 300 metros previos a la intersección, en donde se proyecta uno triple–. Por su parte, en el vial de Ervellás, el de mayor longitud con 1.400 metros, se procederá a la limpieza de cunetas, bacheo previo y pavimentación general con un doble tratamiento superficial.

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Por último, en Pontigas –un trazado de 1.000 metros que enlaza con las DP-2204 y DP-2205–, además de las labores de pavimentación y mejora del drenaje el proyecto prevé un tratamiento diferenciado para el tramo que discurre por el interior del núcleo poblacional. De forma paralela, en todos los cruces intervenidos se renovará la señalización horizontal y vertical, incluyendo la instalación de nuevos Stop. El proyecto cuenta con una inversión de 81.496,98 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las firmas pueden presentar sus ofertas hasta el 6 de noviembre.

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