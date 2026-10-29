Cedeira lanza una guía de bolsillo con recursos frente a la violencia de género

La guía, en el interior de la funda de los smartphones Cedida

El ejecutivo de Cedeira ha puesto en marcha una publicación, en formato reducido, para combatir la violencia machista. Bajo el lema “No estás sola”, esta herramienta pretende acercar de forma rápida y directa los recursos de atención especializada y emergencias de los que se disponen.

El Concello ha lanzado una tirada de 1.000 ejemplares de este documento, dirigido tanto a las propias víctimas como a cualquier persona su entorno que sea testigo o tenga sospechas de un caso de maltrato, animándolos a dar el paso y pedir ayuda. Así las cosas, entre las características más destacadas de la publicación está su tamaño. Una vez doblado, el impreso mide apenas 7,4 por 10,4 centímetros, unas dimensiones pensadas para que cualquier mujer pueda llevarlo oculto o guardado en la funda de su smartphone. En su interior, el folleto aglutina los contactos esenciales para actuar ante una agresión.

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El folleto dispone de códigos QR que derivan directamente a web de la Delegación del Gobierno especializada en violencia de género y a la aplicación Alertcops.