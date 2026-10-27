Cedeira ampliará y reformará el parque infantil de Floreal

Estado actual del recinto infantil Concello

El ejecutivo de Cedeira se encuentra inmerso en el proceso de licitación para ampliar y reformar el parque infantil de Floreal, una actuación que contará con un presupuesto de 77.920,06 euros, impuestos incluidos, que se sufragarán con cargo al plan provincial POS+2026.

Cabe señalar que el recinto, que se ubica en una plaza con mucha afluencia de vecinos y vecinas, pasará de los 124 metros cuadrados actuales a los 201 e incorporará nuevos elementos de juego –además de aprovechar los actuales–.

Los trabajos –con una duración estimada de tres meses y para los que las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 25 de noviembre– incluirán la instalación de un elemento para ascender que simulará la torre de vigilancia de un barco pirata, y por otro una estructura múltiple imitando la proa y la popa de un barco, con una escalera horizontal entre ambas partes para ascender y columpios de diferentes alturas.

El parque también contará con un columpio de dos asientos –uno de ellos para bebés– y un balancín que puedan usar los menores con movilidad reducida. Todos los elementos serán certificados, también los actuales, por una empresa homologada, explica el ejecutivo que dirige Pablo Moreda.

Las obras incluyen, asimismo, la demolición de una balaustrada de hormigón y la reutilización del cierre metálico instalado por el Ayuntamiento el pasado ejercicio de 2022. También la reposición del suelo.