La biblioteca municipal López Cortón crea un punto lector sénior en el auditorio

Interior de la biblioteca Cedida

‘Rapetando historias’, una alusión al arte de pesca de arrastre, es el título del punto lector sénior que el Concello de Cedeira, a través de la biblioteca municipal López Cortón, acaba de crear y que se localizará en la segunda planta del auditorio, donde se encuentra el centro sociocultural, muy frecuentado por los mayores.

El objetivo es acercar los recursos de la biblioteca a las personas que pueden tener más dificultades para desplazarse, incidiendo en su filosofía de "promover un acceso máis próximo, inclusivo e igualitario á lectura".

El nombre de la iniciativa responde a la voluntad de vincularla a "coa identidade cultural, mariñeira e emocional de Cedeira".