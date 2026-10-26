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Cedeira

La biblioteca municipal López Cortón crea un punto lector sénior en el auditorio

La iniciativa se denomina 'Rapetando historias'

Redacción Ferrol
26/10/2026 21:42
Interior de la biblioteca
Cedida
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‘Rapetando historias’, una alusión al arte de pesca de arrastre, es el título del punto lector sénior que el Concello de Cedeira, a través de la biblioteca municipal López Cortón, acaba de crear y que se localizará en la segunda planta del auditorio, donde se encuentra el centro sociocultural, muy frecuentado por los mayores. 

El objetivo es acercar los recursos de la biblioteca a las personas que pueden tener más dificultades para desplazarse, incidiendo en su filosofía de "promover un acceso máis próximo, inclusivo e igualitario á lectura". 

El nombre de la iniciativa responde a la voluntad de vincularla a "coa identidade cultural, mariñeira e emocional de Cedeira". 

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