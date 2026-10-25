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Cedeira

Los terrenos sin actividad portuaria de Cedeira pasan a propiedad del Estado

El Ministerio de Transición Ecológica deberá decidir si acepta la reversión y los cede al Concello

Redacción Ferrol
25/10/2026 00:14
Porto de Cedeira
Puerto de Cedeira
Daniel Alexandre
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El Consello Reitor de Portos de Galicia aprobó la declaración de innecesariedad de terrenos de titularidad del ente público que no registran actividad portuaria en el municipio de Cedeira

Esta declaración formaliza la conformidad de Portos para la reversión de estos terrenos al Estado con la finalidad de que este decida sobre su transferencia al Concello, tal como demanda el Ayuntamiento.

Con la aprobación de esta declaración concluye la tramitación de las solicitudes municipales de reversión al Estado de suelo portuario sin actividad en una veintena de puertos autonómicos. Será el Ministerio de Transición Ecológica quien deba decidir si acepta la reversión y si los cede a los Concello.

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