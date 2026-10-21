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Cedeira

El programa ‘Respira Cedeira’ propone seis recorridos gratuitos hasta el 8 de noviembre

La primera parte se centrará en la riqueza paisajística de la Serra da Capelada

Redacción Ferrol
21/10/2026 20:21
Vistas de la Serra da Capelada
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El Ayuntamiento de Cedeira impulsa el programa ‘Respira Cedeira’, una iniciativa que promueve el conocimiento y la puesta en valor de los recursos narutales, culturales y marineros de la localidad a través de rutas tematizadas por su litoral.

La primera parte de esta propuesta estará centrada en la flora, la fauna y los valores ambientales de la Serra da Capelada. Así, entre el próximo día 24 y hasta el 8 de noviembre se desarrollarán seis rutas guiadas por diferentes espacios, en las que los participantes podrán descubrir la riqueza paisajística del entorno y profundizar en el conocimiento de las especies y los ecosistemas locales.

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Todas estas propuestas serán gratuitas y con plazas limitadas, que se cubrirán por riguroso orden de inscripción –el plazo para anotarse ya está abierto–.

La segunda parte de la programación se centrará en recorridos relacionados con la actividad marinera y el patrimonio marítimo. En ella se prevén salidas por la zona del puerto y el Castro Sarridal –los días 5 y 6 de noviembre–, así como dos ediciones de la ruta Cedeira Mariñeira.

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