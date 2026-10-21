Cedeira creará una nueva zona verde y de ocio en la parcela triangular de la calle Silva

Recreación por ordenador de la actuación prevista Concello

Cedeira creará una nueva zona verde y de ocio en la calle Silva, una actuación que el Concello ya ha sacado a licitación por un importe de 67.555,12 euros, impuestos incluidos.

Los trabajos, explica el Consistorio, supondrán la regeneración de un espacio actualmente “degradado e desaproveitado” en la parcela triangular de las conocidas como “Casas Baratas”. El objetivo es ofrecer a las vecinas y vecinos un espacio agradable con mobiliario urbano que proporcione resguardo del viento y la lluvia. La actuación se acometerá con cargo a los fondos provinciales POS+2024, que cubrirán el 52,63% del coste total de las tareas, y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Cabe señalar que el terreno que se va a renovar está situado a 100 metros del auditorio municipal, “nunha zona concurrida”, remarca el gobierno que dirige Pablo Moreda. Limita, en la base del triángulo que ocupa, con la fachada ciega de un edificio de cuatro alturas, en la que el Concello encargó un mural a la artista Lidia Cao. “Así, o fondo da nova zona de lecer está ocupado agora pola colorista representación dunha muller maior, lendo un libro e nunca actitude moi xuvenil”, añade el Consistorio.

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En concreto, los trabajos prevén la plantación de árboles y diversa vegetación, la instalación de una zona de bancos y la creación de una estructura de cubierta parcial. El espacio tendrá, también, un aparcamiento para bicicletas y se renovarán las aceras para garantizar la accesibilidad de las mismas.

Las empresas interesadas en acometer las obras pueden consultar los detalles del pliego en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de noviembre.