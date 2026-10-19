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Diario de Ferrol

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Samaín en Cedeira

O Samaín auténtico de Cedeira volverá encher de caveiras e pantasmas a vila por dous días

Un dos puntos fortes do encontro que se celebra dende hai preto de 40 anos é o pasarrúas a escuras

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:03
Sustos e risas son habituais no percorrido do sábado 31
Sustos e risas son habituais no percorrido do sábado 31
Cedida
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Nas tardes do venres 30 e sábado 31, maiores e pequenos, tanto de Cedeira como dos visitantes da contorna, teñen unha cita na vila para celebrar o auténtico Samaín, “o que celebraban os nosos avós tallando melóns e fiando zonchos, sen sangue, nin armas nin máis disfrace que o dunha ánima coa cara ciscada de branco”. Esta será a XXXVIII edición do evento, aínda que recuperado dunha tradición secular, que cada ano colleita un particular éxito co seu pasarrúas de pantasmas.

Laura Recio asina unha vez máis o cartel, que ilustra un fogar da zona rural cedeiresa co mar e os cantís da Capelada ao fondo e as cabazas como protagonistas.

Programa

O venres 30, ás 17.30 horas, abriranse as carpas do paseo da Mariña, onde se desenvolverán obradoiros de pintura, zonchos e coroas, que precederán ao espectáculo para público familiar ‘A Casa do Terror’. Esta proposta músico-teatral, a cargo de Xoán Curiel e A Banda do Verán, mistura ritmos rockeiros con bandas sonoras de películas de medo das décadas de 1950 e 1960, e no 2019 recibiu o premio Martín Códax na categoría de Mellor Música Infantil.

A actividade voltará ao mesmo escenario ao día seguinte, onde, a partir das 17.00 horas, pequenos e maiores poderán depositar as súas cabazas preparadas para a exposición.

Así mesmo, non faltarán os obradoiros de tallado de cabazos e de maqueado para os nenos e nenas, que aprenderán a caracterizarse como unha auténtica ‘avisión’, amais de merendar a bola de azucre e requeixo.

O pasarrúas de pantasmas comezará ás 20.30 horas, polo casco vello, sen máis luces que as das candeas ou lanternas. O Concello de Cedeira organiza esta festa coa Asociación de Amigos do Samaín, coa colaboración de Buxainas, Escola e Banda de Música e numerosos veciños e veciñas.

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