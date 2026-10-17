Éxito en la Xuntanza de Palilleiras e labores tradicionais de Cedeira: “Foi todo divinamente”

XuntanzapalilleirasCedeira (1) A.V.

“A xente marcha moi contenta. Foi todo divinamente”. Así de satisfecha se mostró a última hora de la tarde de este sábado Ángeles Villar Fraguela, presidenta de la Asociación de Mulleres Vila de Cedeira que organiza cada año, y ya van 20 ediciones, la Xuntanza de Palilleiras e Labores Tradicionais.

Alrededor de 300 artesanas y más de 30 agrupaciones y asociaciones llegadas desde diversos puntos de Galicia se dieron cita desde primera hora de la mañana en el polideportivo municipal para tomar parte en el encuentro. Los que se acercaron hasta las instalaciones deportivas pudieron disfrutar del laborioso trabajo de las participantes en directo y tuvieron la oportunidad, además, de adquirir productos relacionados con la confección y las labores en los 15 puestos de venta que se habilitaron para la ocasión.

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“A maioría dixéronme que estaban contentos coas vendas. E a verdade é que dá gusto que a xente marche satisfeita despois de tanto esforzo”, exponen desde la asociación. Antes de culminar el encuentro, la organización llevó a cabo un sorteo de regalos cedidos por los comercios y empresas de la zona.

Un instante del encuentro N.L.

También se entregó un premio a la agrupación que acudió desde más lejos –“este ano foi a de Cambados”, explicó la presidenta–, a la más numerosa –que recayó en Filigrana– y a Teresa García, de 91 años, por ser la artesana de mayor edad. Uno de los puntos más emotivos de la XX edición de la Xuntanza llegó con el sorteo de una colcha de patchwork elaborada por todas las socias de la entidad. “Tocoulle a unha rapaza que se chama Karina, que ten síndrome de Down. Veu correndo polo pavillón adiante. Ía máis feliz que unha perdiz”, relata Ángeles Villar.