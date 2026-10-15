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Cedeira

Identificado gracias a las cámaras de seguridad un conductor que atropelló a una joven en Cedeira

El suceso tuvo lugar el pasado domingo de madrugada

Redacción Ferrol
15/10/2026 18:25
Imagen capturada por las cámaras policiales
Imagen capturada por las cámaras policiales
Policía Local
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La red de cámaras de vigilancia en el concello de Cedeira ha sido la pieza clave para localizar al presunto autor de un atropello ocurrido en la madrugada del pasado domingo. 

Cabe recordar que el conductor impactó contra una viandante en la avenida da Area y, posteriormente, abandonó el lugar de los hechos sin prestar ayuda a la joven, que pudo ir caminando al Punto de Atención Continuada (PAC). Desde allí movilizaron a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que la trasladó al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para ser atendida tras el percance.

El siniestro tuvo lugar a las 01.02 horas, tal y como confirman ahora las imágenes publicadas por la Policía Local, que ya han sido remitidas a la Guardia Civil de Tráfico para su incorporación al atestado.

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