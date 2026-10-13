El festival de Cedeira ‘Dende a nada’ enseña combate escénico entre ocho días de acción

Helen Baggett (Gecko) vuelve a participar en el festival, que se desarrollará hasta el sábado 24 Cedida

Ya está oficialmente en marcha la tercera edición de ‘Dende a nada’, el festival internacional de artes escénicas que hace un guiño a su propio nombre y, de la nada, en su corta vida ha conseguido construir un evento en Cedeira que cuenta con la participación de artistas de todo el mundo, y que atrae tanto a públicos de origen local como de distintos puntos de Galicia. Hasta el momento solo se ha desarrollado uno de los cuatro espectáculos incluidos en la programación de este año, que vuelve a ofrecer además encuentros artísticos y talleres formativos impartidos por profesionales de renombre, como por ejemplo Rachel Bown-Williams, “la número uno en Inglaterra en coreografía escénica de combate”, destaca la coordinadora Simone Jenkinson.

La compañía coruñesa Exire, compuesta por Alba Fernández y Estefanía Gómez, fue la encargada de estrenar la convocatoria con una función a pie de calle, un formato en el que se empezó a pensar el año pasado y que no ha tardado en estrenarse en el evento. Esta primera exhibición, ‘Nexos’, fue “realmente un éxito” según Jenkinson, que coordina las actividades junto a su marido, Joseph Traynor, con la organización del Concello de Cedeira. El mar de la playa de A Magdalena al fondo fue una de las claves de haber conseguido “una buena cantidad de gente” como público, una parte atraída previamente con música, y “el hecho de que el 50% viniera sin esperar ver una obra de arte, que era impactante y bella, para mí eso vale un montonazo”, valora la responsable, destacando que así logran acercar las propuestas y ampliar las posibilidades.

Dejando a un lado los dos espectáculos que quedan por ofrecer en el auditorio municipal de Cedeira, este domingo 18 y el próximo sábado 24, respectivamente, ‘Tromsø’ de Morraoconto Teatro y ‘Vicenta Lorca’ de Óscar Cobos Cía de Danza, todavía falta por desarrollar una de las propuestas de calle, de nuevo centrada en la misma disciplina. Se trata de ‘Diz-me, meu amor’, una pieza de Raquel Ferradás y María de Vicente (Amarelo), que se llevará a escena este mismo viernes 16, a las 20.00 horas, en la plaza de A Marieta, dando continuidad así a esta novedad en respuesta a la filosofía del festival, que escapa de las élites y ahora también hace que el público “se cruce con algo bello que lo pueda inspirar”.

Esta también es la primera vez que ‘Dende a nada’ colabora con el IES Punta Candieira, otra cuestión fundamental para el equipo coordinador, que pretende “inspirar a las generaciones jóvenes”, de manera que conozcan la gran variedad de carreras creativas que podrían cursar en estos sectores de las artes escénicas y audiovisuales.

“O si no, como un lugar donde pueden desarrollar su autoestima y manera de expresarse, que también eso es lo bello” del teatro, relata Simone Jenkinson, una actividad en la que “se abren la mente, corazón, imaginación... y se puede comunicar y conectar con otra gente de una manera que no se puede hacer en la vida cotidiana”. Por consiguiente, la parte formativa no solo se dirige a profesionales o estudiantes de interpretación, sino a cualquier persona que tenga curiosidad por el sector.

Al alumnado cedeirés se dirige particularmente la proyección de ‘The Time of your Life’, este viernes 16, a las 11.00 horas en el auditorio, aunque también se abrirá al público general interesado. Esta producción de la compañía londinense Gecko Theatre fue realizada para una emisión en directo de la BBC, que la pareja coordinadora pudo presenciar en vivo cuando estaba residiendo en Buenos Aires, y gira alrededor de un hombre que busca una conexión humana real, en un contexto dominado por redes sociales y publicidad. Al terminar el visionado, de unos 30 minutos, la propia Simone Jenkinson conducirá un coloquio para los estudiantes.

Protagonistas

Una vez cumplida esta salida, el miércoles 21 será el festival el que visite el IES Punta Candieira, de la mano del actor, director y creador teatral Antonio Gil, el único artista español al frente de los talleres de esta edición. En la cita introducirá al alumnado de Secundaria en la misma temática de su formación ‘O coro: crear en grupo’, una propuesta que explora lo que ocurre cuando se deja de pensar como intérprete individual y se empieza a escuchar y a responder colectivamente. Como la mayor parte de este tipo de actividades, tendrá lugar en el auditorio municipal, el jueves 22 y viernes 23, de 16.30 a 19.30 horas.

Simone Jenkinson conoció a Antonio Gil como espectadora, cuando este actuaba en Theatre de Complicité, “una de las compañías más exitosas de Inglaterra”, pero entró en contacto directo a raíz de una experiencia en Argentina de “dos meses de laboratorio trabajando con él como director, y yo tuve la suerte de que me eligió como su asistente”, recuerda. “Ahora está en Netflix y en películas de Hollywood, siguió su carrera y se hizo famoso”.

No obstante, el primer taller será impartido por una artista que repite con respecto a años anteriores, Helen Baggett, una de las directoras de Gecko Theatre, con quien conecta ‘Dende a nada’ ya que Joseph Traynor fue uno de los fundadores del proyecto en Reino Unido. Este sábado 17 y domingo 18, de 10.30 a 13.30, en la Sala Áncora y auditorio, respectivamente, la artista británica enseñará “cómo se cuenta una historia sin palabras”, en un taller de teatro físico que empleará la metodología propia de la compañía, “realmente es algo muy particular, que fueron desarrollando durante 25 años”, valora.

Por otra parte está la formación ‘Combate escénico: coreografía con espadas’, que se desarrrollará entre el jueves 22 y viernes 23 en el auditorio de Cedeira, de 10.30 a 13.30 horas, a cargo de Rachel Bown-Williams, que “trabaja con el Royal Shakespeare Company, el National Theatre... no para. Viene solamente para los dos talleres y se vuelve a Inglaterra”, apunta Simone Jenkinson.

Entre las novedades de este tercer año también figura la creación de la página web dendeanada.com, donde se pueden formalizar las inscripciones directamente cubriendo un formulario. Hasta el momento, la mayoría de los participantes son de Cedeira, aunque según los cálculos de Jenkinson, un 40% viene de otros puntos, más cercanos y lejanos, como Ortigueira, A Coruña y Pontevedra.

“No podemos agradecer suficiente al Concello por ser tan abiertos y apoyar la cultura tanto en este pueblo”, valora Jenkinson, recapitulando esta historia que empezó como una mera idea y que hoy es ‘Dende a nada’. Para más información se puede contactar enviando un whatsapp al 649 876 614 o un correo electrónico a enrique.vazquez@cedeira.gal.