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Cedeira

Cedeira inicia los trabajos para implantar una red separativa del saneamiento en la calle Moeche

La actuación busca poner fin a los problemas que se registran en los momentos de lluvias intensas

Redacción Ferrol
13/10/2026 21:06
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses
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El ejecutivo de Cedeira anunció el inicio de los trabajos de saneamiento en la calle Moeche, ubicada en el casco urbano. La actuación, contratada por 88.809 euros, busca acabar con los problemas que registraban las viejas canalizaciones en momentos de lluvias intensas, “ao tempo que se avanza un paso máis na implantación da rede separativa no municipio”, exponen desde el Consistorio que dirige Pablo Moreda.

La intervención tiene un plazo de dos meses y, a grandes rasgos, consistirá en la ejecución del nuevo sistema –recogida separada de aguas pluviales y residuales–, la conexión de las bajantes que hasta ahora vertían a las aceras, así como la reposición de los firmes y las aceras afectados por las tareas. Cabe recordar que la obra cuenta con la financiación del Fondo de Compensación Ambiental –por albergar la localidad molinos e instalaciones de energía eólica–.

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El Concello de Cedeira mejorará la red de saneamiento de la calle Moeche con 88.809 euros

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