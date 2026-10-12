Abierto el plazo del quinto certamen de teatro aficionado Fusa Guillén hasta finales de octubre

Opaí Teatro fue una de las ganadoras de la pasada edición, con ‘Fariña’ Cedida

El Concello de Cedeira convoca una nueva edición del certamen de teatro aficionado Fusa Guillén, con el objetivo de seguir apoyando la labor de compañías no profesionales y al mismo tiempo mantener vivo el recuerdo de una gran impulsora de este sector de las artes escénicas en la localidad. Las propuestas ya se pueden presentar presencialmente por registro general o en la sede electrónica local, hasta el viernes 30 de este mes.

Una vez más, en esta quinta edición del Fusa Guillén se seleccionarán un total de tres obras, además de dos reservas, entre las distintas candidaturas, que serán representadas en el auditorio municipal los días 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre, en todos los casos a las 20.30 horas. Cada una de las compañías con propuestas seleccionadas recibirán 750 euros en concepto de cobertura de los gastos de la actuación.

Un jurado integrado por tres responsables de la Concellería de Cultura de Cedeira y de las artes escénicas se encargará de tomar la decisión y, una vez realizada la selección, se acordarán las fechas de las representaciones. Tal como estipulan las bases del concurso, en caso de que alguna compañía no pudiera actuar en los días previstos, su participación se descartará y su puesto pasará a ser ocupado por la siguiente de la lista. Solamente se admitirá la presentación de una única pieza por grupo, siempre de teatro aficionado, que deberá ser representada en gallego y tener una duración mínima de 50 minutos.

Para formalizar la inscripción, entre los distintos requisitos figura la obligatoriedad de entregar un enlace a un vídeo donde poder ver la obra al completo o, al menos, un fragmento suficientemente representativo. Asimismo, se solicitan tres fotografías de la obra en buena calidad, que podrán ser utilizadas posteriormente por parte del Concello de Cedeira.

Homenaje

La maestra, actriz y directora de teatro María Jesús Guillén, conocida como Fusa, rápidamente se convirtió en una auténtica cedeiresa independientemente de su origen madrileño, gracias al desarrollo de un intenso activismo cultural en la localidad por el que se ha decidido poner su nombre a este certamen.

Entre otros, la homenajeada formó parte de colectivos como el de la asociación cultural Garola, donde también compartió sus habilidades como dramaturga y, de hecho, el primer texto infantil resultante de este trabajo en equipo, ‘O segredo de Daniel’, fue premiado en la Mostra Xeración Nós de la Mancomunidade de Municipios de Ferrol.