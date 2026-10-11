Buscan a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven de madrugada en Cedeira

Vistas de Cedeira Jorge Meis

Una joven resultó víctima de un atropello en la madrugada de este domingo en Cedeira y el coche que la hirió, en principio de levedad, siguió su camino, por eso la Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para dar con su paradero.

Los hechos ocurrieron en torno a las 2.00 horas en la avenida da Area, en las inmediaciones de la oficina de Correos. Desde allí, la víctima pudo ir caminando al Punto de Atención Continuada (PAC), desde donde movilizaron a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

La joven, que presentaba diversas magulladuras, explicó lo sucedido, indicando que el autor o autora del atropello no le prestó la debida atención y se dio a la fuga. Tras su declaración, se activó el protocolo y es la Benemérita la encargada de dar con su paradero.

La muchacha tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para ser atendida tras el percance.