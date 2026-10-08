El Concurso de Tapas de Outono de Cedeira anuncia novedades y busca sumar establecimientos
Se llevará a cabo entre los próximos 13 y 15 de noviembre, ofreciendo pinchos a tres euros
Los amantes de la gastronomía en pequeño formato tendrán el próximo mes de noviembre una nueva oportunidad, la séptima, de disfrutar del Concurso de Tapas de Outono que organiza cada año el Consistorio, “unha cita xa consolidada como un dos principais elementos de dinamización da vila durante esta estación”, apuntan desde el ejecutivo local.
Los locales interesados en tomar parte en esta edición podrán sumarse a la iniciativa hasta el próximo miércoles 14 de octubre. Para ello, deben ponerse en contacto a través del número de WhatsApp 697 479 710 o enviar un correo electrónico a la dirección noel.lopez@cedeira.gal.
La Concejalía de Promoción Económica e Emprego trabaja para incorporar nuevas propuestas y acciones de dinamización que consigan renovar y hacer crecer este certamen, que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de noviembre. “Estas novidades daranse a coñecer máis adiante, coa presentación do programa completo”, añaden desde el Ayuntamiento cedeirés.
Durante esas tres jornadas, los locales que decidan sumarse a la propuesta ofrecerán sus elaboraciones a un precio de tres euros –el viernes en horario nocturno, el sábado al mediodía y por la noche, y el domingo solamente a la hora de comer–. Cabe recordar que todas las tapas estarán compuestas por ingredientes típicos de esta época del año. La clientela cedeiresa se convertirá en jurado y valorará, por medio de una tarjeta de votación, estos pinchos. Entre todas las depositadas en las urnas se sorteará una cena para dos personas en el local que resulte ganado.