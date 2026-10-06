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Cedeira

Comienzan las actuaciones de ampliación de la piscina municipal de Cedeira

Las obras fueron adjudicadas en agosto por  586.850 euros

Redacción Ferrol
06/10/2026 21:54
Imagen de archivo de la piscina municipal
Cedida
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Las obras de ampliación de la piscina municipal de Cedeira, adjudicadas el pasado mes de agosto por una cuantía de 586.850 euros han dado comienzo, tal y como informa el Concello, que destaca que se trata de una actuación muy importante para el municipio y largamente esperada.

Los trabajos, que suponen el crecimiento de las instalaciones, son resultado de un convenio de colaboración entre la administración local y la Diputación y cuentan con un plazo de ejecución es de siete meses.

El proyecto permitirá superar la limitación del actual vaso, de 16×8 metros, y pasar a tener uno de 25×11,6 metros homologable a la inmensa mayoría de las piscinas semiolímpicas. Asimismo, la obra aborda también la mejora de la eficiencia energética de toda la instalación, que data de hace casi 35 años y en la que se construirán nuevos muros para sustentar la renovada cubierta y la fachada del lado este, que será de vidrio aislante y que permitirá el paso de la luz natural.

Entre otras actuaciones, se ampliará la superficie de playa y se instalarán nuevos equipos de depuración de agua, renovación de aire e iluminación

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