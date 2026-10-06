Comienzan las actuaciones de ampliación de la piscina municipal de Cedeira

Imagen de archivo de la piscina municipal Cedida

Las obras de ampliación de la piscina municipal de Cedeira, adjudicadas el pasado mes de agosto por una cuantía de 586.850 euros han dado comienzo, tal y como informa el Concello, que destaca que se trata de una actuación muy importante para el municipio y largamente esperada.

Los trabajos, que suponen el crecimiento de las instalaciones, son resultado de un convenio de colaboración entre la administración local y la Diputación y cuentan con un plazo de ejecución es de siete meses.

El proyecto permitirá superar la limitación del actual vaso, de 16×8 metros, y pasar a tener uno de 25×11,6 metros homologable a la inmensa mayoría de las piscinas semiolímpicas. Asimismo, la obra aborda también la mejora de la eficiencia energética de toda la instalación, que data de hace casi 35 años y en la que se construirán nuevos muros para sustentar la renovada cubierta y la fachada del lado este, que será de vidrio aislante y que permitirá el paso de la luz natural.

Entre otras actuaciones, se ampliará la superficie de playa y se instalarán nuevos equipos de depuración de agua, renovación de aire e iluminación