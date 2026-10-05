Reclaman la “emerxencia social, produtiva e ambiental” para el marisqueo de la ría de Cedeira

El diputado del BNG, Xosé Manuel Golpe, durante una comparecencia en el Parlamento Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por medio de su diputado Xosé Manuel Golpe, ha presentado una iniciativa en la Cámara gallega para exigir a la Xunta que declare la situación de “emerxencia social, produtiva e ambiental” de la actividad marisquera en la ría de Cedeira. La formación demanda, asimismo, un “plan urxente” de rescate para las profesionales a pie que adolecen la falta de productividad. Esta situación que afecta sobre todo, expone el BNG, a los bancos de las playa de A Magdalena y Vilarrube, así como a las ensenadas de Pantín y Esteiro.

“O estado ambiental da ría é moi preocupante, cunha mortaldade de mariscos sen precedentes”, advierte el parlamentario por Ferrolterra, que afea la negativa de la Xunta a investigar las causas. “O único que fixo o goberno do PP en cinco anos foi botarlle a culpa aos Concellos de Cedeira e Valdoviño polo estado das depuradoras, o que quedou demostrado que é unha gran mentira”, asevera el diputado.

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Los nacionalistas hacen hincapié en que solamente quedan doce mariscadoras a pie, dejando de existir la actividad a flote. Estas “unicamente puideron traballar dez días entre xaneiro e febreiro de 2025 e, desde aquela, realizan labores de sementeira, limpeza e recuperació”, incide el BNG, remarcando la necesitad “urxente” de proteger al colectivo ante la falta de ingresos que padecen. En ese sentido, la formación reclama una ayuda extraordinaria de subsistencia mientras no se recupera la actividad extractiva “mínima e continuada”