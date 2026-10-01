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Cedeira

Cedeira oferta un curso gratuito de monitor de ocio y tiempo libre

La formación se llevará a cabo en las instalaciones del CEIP Nicolás del Río

Redacción Ferrol
01/10/2026 21:03
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El Consistorio de Cedeira organiza un curso de monitor de ocio y tiempo libre que se llevará a cabo entre el 9 de octubre y el 13 de diciembre, los viernes por la tarde –y en algunas jornadas de sábado y domingo–, en las instalaciones del CEIP Nicolás del Río.

La iniciativa es gratuita y las personas interesadas pueden apuntarse a través de la Sede Electrónica del Concello o de manera presencial en el Registro municipal.

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