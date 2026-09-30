Cerca de 70.000 visitantes conocieron Santo André de Teixido este verano

Una de las visitas guiadas por el santuario AEIG

El núcleo cedeirés de Santo André de Teixido recibió casi 70.000 visitantes entre los pasados meses de junio y septiembre. Así lo confirmó el Concello en su balance de la temporada turística, en el que destacó la buena acogida de los diferentes programas y rutas guiadas que se llevaron a cabo durante la época estival.

Los datos extraídos del sistema de control de afluencia en el santuario, instalado en 2024, confirman que 25.000 personas en julio, cifra que sube hasta las 31.000 en agosto. Allí, el responsable fundador de Eufundevivo, Sergio Muíño, atiende la caseta de Turismo y guía a los turistas en sus ‘Paseos dos Vivos’ –también en los recorridos por el casco urbano–.

En cuanto al perfil de los visitantes, Muíño espeficica que casi la mitad del total fue de origen estatal –fundamentalmente procedentes de Madrid, Andalucía, País Vasco y Asturias–. “A maior parte da outra metade son de Galicia”, expone el Concello, que indica que el siguiente grupo más numeroso es el internacional, en el que destacaron Francia, EEUU y Alemania.

El turismo activo, factor de desarrollo sostenible para el municipio de Cedeira Más información

Además, desde el Consistorio cedeirés destacan la participación en las rutas ‘Cedeira Mariñeira’ y la buena acogida de la recientemente estrenada por los lugares de rodaje de la serie ‘Rapa’. La única vía ferrata de Galicia, la Senda do Santo, atrajo a más de 3.800 personas, mientras que alrededor de un centenar aprovechó el verano para conocer el nuevo parque de aventuras Senda Park. Mientras, el programa ‘DeRuta’ impulsado por la empresa local Portal Norte contó también “cunha alta afluencia”, participando un total de 570 personas de todas las edades.

Por último, desde el ejecutivo local indican que la oficina de Turismo –ubicada tanto en el palacete municipal como en el castillo de la Concepción– recibió a un total de 3.500 personas entre julio y septiembre