Cedeira incorpora a su presupuesto más de 570.000 euros de remanentes de 2025

El Centro Municipal de Remo se levantará en el puerto cedeirés

El pleno ordinario de septiembre del Concello de Cedeira aprobó dos expedientes de modificación de crédito que incorporan al presupuesto anual de 2026 571.156,81 euros procedentes de remanentes del ejercicio anterior, sumas que ascendieron a más de 1,3 millones de euros.

Con esta financiación extra, el Consistorio podrá abordar la construcción del nuevo puente de madera sobre el Condomiñas y la del Centro Municipal de Remo, además de adquirir el edificio de la rectoral de San Román y una mini excavadora.

En el primero de los proyectos, explica el Concello que tuvo que proceder a su demolición porque la estructura que había estaba muy deteriorada. Para la nueva, han consignado 262.156,81 euros. El servicio de mantenimiento invertirá en la pequeña maquinaria 30.000 euros y se destinarán otros 77.000 para comprar la casa y la finca rústica en la que se encuentra a la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol para darle diferentes usos enfocados a la vecindad de la villa.

Finalmente, serán 200.000 euros los que se invertirán para cubrir el porcentaje de financiación que le corresponde al Concello en el Centro Municipal de Remo, que cofinancia estas demandadas instalaciones al 50% con la ayuda del Fondo de Cooperación Local.