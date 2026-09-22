Cedeira reparte entre las entidades deportivas y socioculturales un total de 120.000 euros

Vistas de Cedeira Cedida

El Ayuntamiento de Cedeira aprobó esta semana la concesión de ayudas destinadas, por una parte, a las entidades del ámbito sociocultural del municipio y, por otra, a las de carácter deportivo. En total, el ejecutivo aportará 120.000 euros, a razón de 60.000 para cada una de estas líneas.

De la primera de ellas se beneficiarán 24 asociaciones, de las que 14 contarán también con fondos para el capítulo de inversiones. Mientras, serán diez las entidades deportivas que dispondrán de la misma cantidad, repartida por parte del ejecutivo local por el sistema de concurrencia competitiva. “Con estes programas, así como cos convenios nominativos que o Concello de Cedeira mantén con diferentes entidades do municipio, o goberno municipal quere apoiar e impulsar o rico tecido asociativo local”, apuntan desde el Consistorio.

Las 34 entidades que han resultado beneficiadas con estas aportaciones pueden consultarse en el apartado ‘Novas’ de la web municipal.