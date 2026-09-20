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Cedeira

Los escenarios de la serie ‘Rapa’, al descubierto en una nueva ruta turística por Cedeira

El recorrido se incluirá en el programa habitual de paseos guiados y podrá realizarse también por libre

Redacción Ferrol
20/09/2026 17:18
Rodaje de la serie 'Rapa'
Rodaje de la serie 'Rapa'
Jaime Olmedo
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El Concello de Cedeira ha creado una nueva ruta turística que permitirá a sus participantes conocer los lugares en los que se rodó en el municipio la serie ‘Rapa’

El itinerario se presentará el próximo 25 de septiembre, en un acto que tendrá lugar en el Museo Terras, a partir de las seis de la tarde. La iniciativa se llevará a cabo junto a Sergio Muíño, al frente del proyecto Eufundevivo, que recorrerá el próximo viernes con quienes deseen acompañarlo por los escenarios más destacados de la primera temporada de la serie. 

El filón de “Rapa” atrae a más visitantes a Cedeira

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Desde el Ayuntamiento que dirige Pablo Moreda anuncian que en la presentación de este nuevo itinerario turístico se entregará material promocional del mismo, con el objetivo de que las personas puedan realizarlo por su cuenta. 

Esta visita se sumará al programa habitual de paseos guiados por la villa cedeiresa. Para tomar parte en la salida del próximo día 25 es necesario inscribirse de manera previa, a través del formulario disponible en la web.

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