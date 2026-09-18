Rocking & Beer se estrena en la plaza Roxa de Cedeira este fin de semana, el nuevo festival que propone Bule Bule

Pelazo es uno de los cabezas de cartel, que vendrán desde Asturias Cedida

Grupos internacionales como Lord Rochester, de Escocia, y estatales como Pelazo, de Asturias, comparten el cartel de Rocking & Beer, un festival que nace por iniciativa de la asociación musical Bule Bule y que se estrenará este mismo fin de semana. Entre la tarde y noche de este viernes 18, y la jornada entera del sábado 19, la plaza Roxa servirá de escenario para este gran evento que promete ser el principio de un intenso regreso a la actividad.

Jimmy Nativo, uno de los integrantes de la organización, rememora cómo hace años ya impulsaron “el primer festival que hubo de R&B en Galicia, y fue en Cedeira”, donde actuaron grandes leyendas como el saxofonista Big Jay McNeely o el cantante Percy Sledge.

La asociación Bule Bule, formada por “unos cuantos amigos” de la localidad, con la única particularidad de “que nos gusta la música y el rock&roll”, retoma la acción con proyección de futuro: “nuestra idea, en un principio, es montar cosas de estas todos los años”, adelanta, siempre que todo salga bien, ya que como “no tenemos ayuda de nadie” solamente “pensamos en recuperar el dinero que hemos puesto” en cuestiones como la cartelería, el seguro o la carpa.

A este espacio exterior sacará la barra La Taberna del Foro, colaborando así con la asociación, que anima al público a apoyar un evento gratuito como este, tanto con las consumiciones como con la compra de camisetas, ya que lo recaudado se destinará “a pagar los grupos, que son muchos”.

Cartel

Si el primer día se reserva para proyectos de la zona, el sábado serán protagonistas otros “de primera división”, tal y como valora Jimmy Nativo, destacando, entre otras, bandas como Lord Rochester (que actuará a las 22.30 horas) o Pelazo (21.30), “la gran promesa del power pop español”, que además ha realizado giras internacionales.

Este viernes serán los cedeireses Los Eternos los encargados de empezar, a las 19.00, seguidos de Los Claretes, Alóvai, Farrapo de Ghaita y Sixteen. Además, en ambas jornadas se cerrará con sesiones de DJs como Francisco Santalices, desde Madrid, que “es muy aficionado al rock & roll”, destaca Jimmy Nativo, que es además uno de los integrantes que actuarán el sábado (20.30), The Barefoots. En su caso, tienen grandes expectativas con el público local, ya que “siempre llenamos aquí, se lo pasan en grande, bailan y demás: es R&B de la vieja escuela”.

Asimismo, prevén hacer “un repaso a la historia del rock & roll y temas que todo el mundo conoce” entre una actuación y otra, en principio animado con una proyección de vídeos de época. La jornada del sábado será la más completa, ya que empezará con una sesión vermú a cargo de Bobby Gonzales Trío (13.20 a 14.30), que son “más o menos estilo Stray Cats, rock & roll clásico”, apunta Jimmy Nativo. Después de la sesión de DJ hasta las 19.30 y de los conciertos de The Barefoots, Pelazo y Lord Rochester, será el turno de Chris Masuak & The Revelators (23.30), una banda de Lugo que mezcla garage con psicodelia, surf o punk.