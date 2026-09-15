Cedeira
El IV Foro dos Vivos reunió el fin de semana a más de 150 personas en Porto do Cabo
Unas 150 personas participaron en el evento el fin de semana
La cuarta edición del Foro dos Vivos, organizado por la Diputación, AVV Porto do Cabo y Eu fun de vivo, reunió el pasado fin de semana a más de 150 personas interesadas en un programa que incluyó desde conferencias a talleres, gastronomía y la realización del propio camino hasta San Andrés de Teixido.
En el transcurso del foro se entregó el Premio dos Vivos, que fue a parar e esta primera edición a Loli Rubido en reconocimiento a su trayectoria y trabajo en favor del Camino a San Andrés.
Degustaciones, ambiente de romería y la visita guiada a San Andrés fueron algunos de los contenidos de esta cita que pone en valor el patrimonio material e inmaterial de la zona.