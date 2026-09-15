El IV Foro dos Vivos reunió el fin de semana a más de 150 personas en Porto do Cabo

Celebración del Foro dos vivos Cedida

La cuarta edición del Foro dos Vivos, organizado por la Diputación, AVV Porto do Cabo y Eu fun de vivo, reunió el pasado fin de semana a más de 150 personas interesadas en un programa que incluyó desde conferencias a talleres, gastronomía y la realización del propio camino hasta San Andrés de Teixido.

En el transcurso del foro se entregó el Premio dos Vivos, que fue a parar e esta primera edición a Loli Rubido en reconocimiento a su trayectoria y trabajo en favor del Camino a San Andrés.

Degustaciones, ambiente de romería y la visita guiada a San Andrés fueron algunos de los contenidos de esta cita que pone en valor el patrimonio material e inmaterial de la zona.