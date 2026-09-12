Los restos de una ballena enana aparecen escondidos entre aparejos en el puerto de Cedeira

Restos custodiados en el Museo Mares de Cedeira Xosé Cheda

“O que parecía un simple resto abandonado entre aparellos acabou converténdose nun novo achado e nunha pequena historia que nos fala do mar que temos tan preto”. Así se referían desde el Museo Mares de Cedeira a la nueva pieza que enriquece, todavía más, sus instalaciones.

Se trata, tal y como confirmó a este Diario su directora, Vanessa Bustabad, de los vestigios de un rorcual aliblanco, conocido también como ballena enana (Balaenoptera acutorostrata). Esto es lo que le trasladaron desde la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), cuyos expertos ayudaron a identificar el curioso hallazgo y que visitarán en un futuro la localidad para supervisar en persona el fragmento.

Bustabad explica que fue un vecino el que dio aviso de la existencia de estos restos en la zona portuaria de la villa. “Unha persoa que ía camiñando polo porto atopounos alí e contactou cun dos fundadores do museo. Apareceu o sábado á noitiña e o domingo pola mañá, foron recollelo”, expone la responsable de las instalaciones.

La pieza, en un estado “impoluto”, podría pertenecer a un ejemplar juvenil, de unos cuatro metros y medio o cinco de longitud. “O máis curioso está na propia peza”, indican desde el Museo Mares, aludiendo a las dos estructuras redondeadas que se observan en la parte inferior. Se trata de las bullas timpánicas, dos huesos del oído de los cetáceos que suponen una adaptación evolutiva de estos animales para su supervivencia en el océano.

El ejemplar podría medir entre 4,5 y 5 metros de longitud Xosé Cheda

Pero esta no es la primera vez que un hallazgo casual pasa a engrosar la colección del museo cedeirés. En la jornada de ayer viernes, sin ir más lejos, recibieron un aviso de que en la zona de las conocidas como chabolas –las pequeñas edificaciones de los pescadores– habían descubierto otros restos. “É raro que aparezan así, na mesma semana”, comenta Vanessa.

Aunque en un primer momento se pensó que podría tratarse de otra parte del rorcual, finalmente comprobaron que se trataba de una vértebra de un cachalote, “máis antigo e dun exemplar vello”.

Vértebra de cachalote Xosé Cheda

La directora del museo relata, además, que unos cuatro meses atrás recibieron también otros restos, encontrados en este caso en el vecino municipio de Ortigueira. “Veu a Garda Civil con tres pezas: unhas vértebras e unha costela bastante grande”, recuerda, indicando que “estaban alí tiradas na praia, ben colocadiñas, como expostas”, comenta.

Estos hallazgos suelen ser estar relacionados, apunta Bustabad, con la actividad pesquera y en muchas ocasiones, su origen se encuentra a unas ochenta millas de la costa de Ortegal. “Aquí temos un caladoiro ao que lle chaman A Selva, precisamente, porque aparecen moitos restos. No museo temos outras vértebras dunha balea, que teñen uns 400 anos. Van aparecendo porque os barcos de aquí levántannos nos aparellos”, explica.