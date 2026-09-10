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Cedeira

El auditorio municipal de Cedeira tendrá renovado el escenario el próximo octubre

El gobierno municipal afrontó esta intervención debido al desgaste del suelo

Redacción Ferrol
10/09/2026 23:33
Escenario del Auditorio de Cedeira
Escenario del Auditorio de Cedeira
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El auditorio municipal de Cedeira tendrá un escenario totalmente renovado el próximo mes de octubre. Estas son las previsiones que baraja el Concello, que ha invertido casi 8.000 euros en la obra de renovación del suelo del escenario, que aún se está ejecutando. La empresa local Muebles e Carpintería García es la encargada de las labores.

El gobierno municipal afrontó esta intervención debido al desgaste del suelo por el intenso uso que soporta este espacio a lo largo de todo el año, dado que el Auditorio Municipal es uno de los principales centros de la vida cultural de Cedeira y acoge de manera habitual actividades de las asociaciones, festivales, obras de teatro, conciertos, cine, presentaciones de libros, espectáculos para todos los públicos e incluso un festival de ópera cada verano.

La previsión es que los trabajos estén concluidos durante el mes de octubre, permitiendo afrontar en buenas condiciones una nueva temporada cultural en la villa y seguir ofreciendo a las asociaciones y a los vecinos y vecinas un espacio adecuado para desarrollar y disfrutar de la cultura.

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