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Cedeira

‘Cantos e contos ao solpor’ cumple 10 años en Cedeira, todos los sábados de septiembre

Carlos Rebolo, María da Pontragha, Vero Rilo con Santi Cribeiro y Lucía Aldao con Samuel Mariño serán los protagonistas de esta edición

Redacción Ferrol
04/09/2026 22:13
María da Pontragha se ocupará del segundo encuentro de está décima edición de 'Contos e cantos ao solpor'
María da Pontragha se ocupará del segundo encuentro de está décima edición de 'Contos e cantos ao solpor'
Narración Oral Galega (NOGA)
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El ciclo ‘Cantos e contos ao solpor’ celebra su décima edición este mes de septiembre, con encuentros descentralizados por las parroquias todos los sábados. El fundador de Ítaca Teatro, Carlos Rebolo, será el encargado de inaugurar las citas este día 5, a las 20.00 horas, en el local social Tarroiba, en Santalla.

‘Anacos’ es el espectáculo inicial de este año, donde el contador compartirá historias vividas, escuchadas o construidas en el imaginario cotidiano.

María da Pontragha se ocupará del siguiente encuentro, el sábado 12, también a las 20.00 horas, con ‘Coa palabra na boca’, una propuesta que mezcla historias con música tradicional para hablar de temas como el amor, la libertad o la desobediencia.

El día 19 los protagonistas serán Vero Rilo y Santi Cribeiro, que contarán y cantarán en la asociación vecinal de San Román, donde llevarán su función ‘Tralareira’. Para terminar, el sábado 25, en la plaza Dionisia López, Lucía Aldao y Samuel Mariño seguirán mezclando habla y música, añadiendo además charla con el público, en su propuesta ‘Os nomes íntimos’.

La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira

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