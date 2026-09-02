El Certame de Pintura Rápida Vila de Cedeira elige tres propuestas de 34 artistas reunidos en Cervo

El tercer premio recayó en Gabarres, el año pasado finalista del Reina Sofía Cedida

El XII Certame de Pintura Rápida Vila de Cedeira estrenó este año, con la intención de continuar los siguientes, una edición especial dedicada a las parroquias. Por este motivo, un total de 34 artistas se repartieron por el territorio local de Cervo para plasmar toda su belleza, resultando ganador Manuel Carballeira Rivas, que ya venció en una convocatoria anterior de este concurso.

Este pintor lucense afincado en Valdoviño obtuvo el primer premio (900 euros), dejando la segunda posición (700) a Carlos Triñanes, de Rianxo, y la tercera (500) al ferrolano Andrés Gabarres. Además se entregaron cuatro accésits a Isabel Seidal, Tono Lorenzo, David Durán y Francisco Victoria. Desde el Concello agradecen la participación de todos los artistas y destacan el alto nivel de las obras.