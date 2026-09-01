Cedeira comienza septiembre con paseos culturales por la villa

Museo Mares de Cedeira Emilio Cortizas

Llegado septiembre, el Concello de Cedeira pone en marcha una nueva serie de sus Paseos culturales guiados, que realiza con Eufundevivo y que comienzan estemismo miércoles 2 con la salida ‘Entre museos: Terras e mares’, a las 10.00 horas.

Se trata de una experiencia guiada para visitar dos de los museos más característicos de Cedeira: Terras de Cedeira y Mares de Cedeira. Los asistentes podrán profundizar en la historia de la Rapa das Bestas o la tradición marinera de la villa, de las piezas históricas de los museos y conocer esos espacios divulgativos, de la mano de un guía local. La duración aproximada es de dos horas y se recorrerán unos tres kilómetros.

La segunda de las actividades se desarrollará mañana jueves, a las 18.00 horas, y lleva por título ‘Cedeira mariñeira’. En este caso, se trata de un recorrido circular de dificultad baja, de aproximadamente seis kilómetros, que lleva hasta el puerto pesquero y el Castro de Sarridal con regreso por el entramado histórico.

‘Murais atlánticos de Cedeira’ es la cita de la próxima semana –jueves 10, 18.00 horas– y supone una experiencia urbana guiada a través del arte urbano de Cedeira, vinculado al mar, a la cultura y a la historia de la villa. El jueves 24 –18.00 horas– se repetirá la propuesta ‘Cedeira mariñeira’.

Las reservas para participar en esta iniciativa gratuita pueden efectuarse a través de la web www.eufundevivo.com.

Además de estos recorridos culturales para profundizar en el conocimiento y la historia de Cedeira, desde mañana también se pone en marcha la temporada verano-otoño de Roteiros, para los que hay que inscribirse en la oficina de turismo (981 482 187).

Se ofertan recorridos como el ‘Roteiro da Cista e as pedras chantadas’, que será mañana, de 10.00 a 14.00 horas, a la que seguirán otras por Pena Bailadora, San André de Teixido o una circular de Pena Chantada a Poza da Auga. Serán en septiembre, octubre y noviembre.