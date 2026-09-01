Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

Cedeira comienza septiembre con paseos culturales por la villa

La iniciativa comienza este miércoles mismo con ‘Entre museos: terras e mares’, a cargo de Eufundevivo

Redacción Ferrol
01/09/2026 22:48
La presentación tendrá lugar en el Museo Mares de Cedeira
Museo Mares de Cedeira
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Llegado septiembre, el Concello de Cedeira pone en marcha una nueva serie de sus Paseos culturales guiados, que realiza con Eufundevivo y que comienzan estemismo miércoles 2 con la salida ‘Entre museos: Terras e mares’, a las 10.00 horas.

Se trata de una experiencia guiada para visitar dos de los museos más característicos de Cedeira: Terras de Cedeira y Mares de Cedeira. Los asistentes podrán profundizar en la historia de la Rapa das Bestas o la tradición marinera de la villa, de las piezas históricas de los museos y conocer esos espacios divulgativos, de la mano de un guía local. La duración aproximada es de dos horas y se recorrerán unos tres kilómetros.

La segunda de las actividades se desarrollará mañana jueves, a las 18.00 horas, y lleva por título ‘Cedeira mariñeira’. En este caso, se trata de un recorrido circular de dificultad baja, de aproximadamente seis kilómetros, que lleva hasta el puerto pesquero y el Castro de Sarridal con regreso por el entramado histórico.

Murais atlánticos de Cedeira’ es la cita de la próxima semana –jueves 10, 18.00 horas– y supone una experiencia urbana guiada a través del arte urbano de Cedeira, vinculado al mar, a la cultura y a la historia de la villa. El jueves 24 –18.00 horas– se repetirá la propuesta ‘Cedeira mariñeira’.

Las reservas para participar en esta iniciativa gratuita pueden efectuarse a través de la web www.eufundevivo.com.

Además de estos recorridos culturales para profundizar en el conocimiento y la historia de Cedeira, desde mañana también se pone en marcha la temporada verano-otoño de Roteiros, para los que hay que inscribirse en la oficina de turismo (981 482 187).

Se ofertan recorridos como el ‘Roteiro da Cista e as pedras chantadas’, que será mañana, de 10.00 a 14.00 horas, a la que seguirán otras por Pena Bailadora, San André de Teixido o una circular de Pena Chantada a Poza da Auga. Serán en septiembre, octubre y noviembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620