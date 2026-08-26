Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cedeira

A Xunta subvenciona o labor do Museo Mares de Cedeira cunha axuda de máis de 6.500 euros

No centro atópanse dende instrumentos para a pesca e marisqueo até fósiles

Redacción Ferrol
26/08/2026 21:18
Onte visitaron o centro representantes do goberno autonómico
Onte visitaron o centro representantes do goberno autonómico
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Museo Mares de Cedeira recibiu este mércores 26 a visita de representantes da Xunta, que deron conta da resolución das axudas destinadas ás entidades inscritas no Rexistro Xeral de Centros Museísticos de Galicia. Entre os máis de 20.000 euros que achega esta convocatoria, as instalacións cedeiresas reciben unha subvención que supera os 6.500 euros.

Na visita participaron a delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, e o director territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez.

A representante autonómica aproveitou o desprazamento para salientar a importancia deste centro, concretamente “na posta en valor do patrimonio mariñeiro e desa identidade ligada ao mar que caracteriza ao municipio”. O Museo Mares expón dende pezas utilizadas para a pesca e o marisqueo até fósiles devoltos polo mar, que dan forma a un espazo no que achegarse á historia da vila.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620