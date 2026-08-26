A Xunta subvenciona o labor do Museo Mares de Cedeira cunha axuda de máis de 6.500 euros
No centro atópanse dende instrumentos para a pesca e marisqueo até fósiles
O Museo Mares de Cedeira recibiu este mércores 26 a visita de representantes da Xunta, que deron conta da resolución das axudas destinadas ás entidades inscritas no Rexistro Xeral de Centros Museísticos de Galicia. Entre os máis de 20.000 euros que achega esta convocatoria, as instalacións cedeiresas reciben unha subvención que supera os 6.500 euros.
Na visita participaron a delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, e o director territorial da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez.
A representante autonómica aproveitou o desprazamento para salientar a importancia deste centro, concretamente “na posta en valor do patrimonio mariñeiro e desa identidade ligada ao mar que caracteriza ao municipio”. O Museo Mares expón dende pezas utilizadas para a pesca e o marisqueo até fósiles devoltos polo mar, que dan forma a un espazo no que achegarse á historia da vila.