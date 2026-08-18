Las bodas celtas traen al Lugnasad de Cedeira a parejas de toda España

Desfile por las calles, en una edición anterior Archivo

La fiesta celta del Lugnasad regresa un año más a Cedeira, cumpliendo la mayoría de edad, y con ella la celebración de las bodas celtas que se desarrollarán al anochecer en la playa de A Magdalena.

Cada año son más variados los puntos desde los que llegan parejas para participar en esta celebración. Así, ya están confirmadas a estas alturas novios procedentes de Narón, Vigo, Sahagún, Salamanca, Oleiros, Viveiro, A Coruña, Cambre, Palencia, Barcelona o Sevilla.

Más allá de este rito pagano, que se celebra entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, el Lugnasad se convierte en toda una fiesta, que con el paso de los años ha ido incorporando diferentes actividades para animar a la participación.

La cita tendrá lugar en la jornada del sábado 29 de agosto y se desarrollará en diversos puntos del municipio cedeirés, desde el Paseo da Mariña, a la Praza da Marieta y la playa de A Magdalena.

Los actos comenzarán por la mañana, en el Paseo da Mariña, con la apertura de un mercado medieval para animar la jornada a los visitantes a la villa.

Será a las 12.00 horas cuando puedan verse las primeras iniciativas relacionadas con el rito nupcial, que cada año llega a la villa a través de la Asociación Amigos do Lugnasad de Cedeira. Así, a partir del mediodía se producirá la recepción y el desfile de las parejas que quieren sellar su amor en esta fiesta pagana.

Sin embargo, no es necesario ser un contrayente para participar en este desfile, ya que, al tratarse de una recreación de esta celebración celta, todas aquellas personas que acudan caracterizadas con vestimentas de época, pueden participar y formar parte, además, de la foto de familia que se tomará en la Praza da Laranxeira.

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El Lugnasad continúa por la tarde, con actividades dirigidas específicamente a los más jóvenes. Así, desde las cinco de la tarde, en la Praza da Marieta, habrá juegos y acciones didácticas para animar la jornada.

En el marco de estas iniciativas, se desarrolla una propuesta, que ya está consolidada en el marco de estas celebraciones, como es el certamen de ‘personaxes de lenda’, que cuenta con una modalidad infantil y juvenil, y que alcanza este año su quinta edición.

La iniciativa invita a los asistentes a caracterizarse como personajes históricos o legendarios de distintas leyendas o épocas. Así, tienen cabida desde celtas a vikingos o medievales.

Todos los participantes en este certamen recibirán un obsequio, además de haber podido participar en el desfile de la mañana con sus atuendos.

Para completar la programación de la tarde, la música hará acto de presencia en la Praza da Marieta.

A las 17.30 horas tendrá lugar la actuación del grupo cedeirés ‘Ad hoc ensemble’. La formación incluye en su repertorio piezas tradicionales de la zona y de San Andrés de Teixido, obras del período romántico gallego, así como composiciones de la Nova Canción Galega y de la Nova Canção Portuguesa de los años 70.

Pero el acto central tendrá lugar al anochecer y en un entorno natural como es de la playa de A Magdalena. Así, a partir de las nueve de la noche se recreará el rito ancestral de las bodas celtas con las parejas llegadas de distintos puntos de Galicia y de la península, desde Andalucía a Cataluña o Castilla León.

Tras el ritual, los novios no quedan unidos para siempre, ya que este rito purificador tiene fecha de caducidad, un año, pudiendo renovar votos transcurrido ese período de tiempo, como hacen algunas de las personas participantes, con un druida, como no podía ser de otro modo, como oficiante de la ceremonia.