Cedeira contrata la ampliación de su piscina municipal por un total de 586.850 euros

La piscina se ampliará por la banda del este para aumentar su superficie Cedida

El Concello de Cedeira adjudicó por un total de 586.850 euros, con el IVA incluido, la reforma de la piscina municipal, una actuación que cuenta con el respaldo de la Diputación de A Coruña gracias al convenio que suscribió con la administración local el pasado mes de diciembre. De este modo, el ente provincial se hará cargo del 50,95% de la cuantía y el Consistorio del 49,05% restante.

El regidor cedeirés, Pablo Diego Moreda Gil, valoró poder contar con una piscina de 25 metros, pues supone disponer de “unha dotación á altura da cantidade de persoas que practican natación e da calidade das deportistas e dos deportistas do Club Natación Cedeira, cuxo alto nivel precisa dun vaso coas condicións axeitadas”, trasladó.

El vaso actual, que tiene cerca de 35 años, es de 16 metros de largo y crecerá por la banda del este. Así, precisa el Concello, pasará a medir 25x11,6, mejorando además en superficie contigua y en eficiencia energética. Se construirán nuevos muros que sostendrán una cubierta también renovada, con una fachada de vidrio aislante en el lado este para dar paso a la luz natural.

Asimismo, se dotará a la infraestructura de nuevos equipos de depuración, climatización e iluminación. Recuerdan desde el Consistorio que tenían la ambición inicial de construir una nueva instalación e incluso el pleno lo respaldó de forma unánime en 2023, pero no obtuvieron respaldo de la Xunta de Galicia para el proyecto, por lo que se optó por ampliar la piscina contando con la Diputación.