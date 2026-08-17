La Patrona de Cedeira se despide por mar y acompañada de música tras una semana de fiestas

Procesión de la Virxe do Mar en Cedeira EMILIO CORTIZAS

Una semana completa de fiestas, con conciertos, orquestas y actividades infantiles y de familia llegó el domingo a su fin en Cedeira, con la penúltima jornada de festejos en honor a Nosa Señora do Mar.

Por eso, en esa jornada fue protagonista la Patrona, con la parte de los actos –incluida la jira de este lunes– más enraizados en la villa, con más tradición y que se vive por parte de los cedeireses más intensamente, más allá de los visitantes o turistas que abarrotan el concello en verano.

Procesión hacia el muelle EMILIO CORTIZAS

De este modo, tras la misa, se celebró un año más, y con la satisfacción de una jornada de buen tiempo, la procesión marítima en la que la Virxe do Mar fue conducida desde la iglesia hasta el muelle, acompañada por la Banda de Música Vila de Cedeira. Desde allí, embarcó para hacer su habitual recorrido por la ría, acompañada de muchas otras embarcaciones, en un acto que identifica a la mayoría de las villas marineras.

Banda de Música Vila de Cedeira EMILIO CORTIZAS

Pero como quedaba todavía cuerpo festivo, fue la música más actual del panorama musical gallego la que se subió al escenario por la noche en la Praza Roxa.

Bebiendo de la música tradicional, pero apostando por los nuevos ritmos y la mezcla de estos, se subieron al escenario diferentes estilos que dan cuenta del muy buen momento que viven los grupos y cantantes que hacen música en su propia lengua.

Javi Maneiro –ex de Heredeiros da Crus–, Alana –música tradicional gallega con ritmos contemporáneos de base electrónica y pop– acompañada de las pandereteiras Lina y Lola, y el artista muradano 9Louro y su mezcla de trap, reguetón, pop urbano y música electrónica atrajeron a numeroso público en la última jornada de las tradicionales fiestas de agosto.

Jira a San Antón de Corveiro

Pasada la marejada nocturna, la villa de Cedeira despide este lunes 17 las fiestas de la Patrona con la tradicional jira campestre, que se celebra en lo alto de San Antón de Corveiro. Para muchos es esta la jornada más familiar y entrañable de los festejos, ya que comparten espacio desde pandillas de jóvenes hasta familias completas, con niños y mayores.

La romería se celebra en torno a la ermita de San Antón, un espacio que este año, además, ha sido referencia musical al ser el escenario en el que se inauguró hace unos días el Jazz de Ría y desde donde muchos divisaron el eclipse solar.

Este lunes habrá una nueva oportunidad para disfrutar de las vistas de la puesta de sol desde lo alto, antes de iniciar el descenso, que tiene como costumbre realizarse cantando.

Riesgo de incendio

El Concello de Cedeira ha recordado a los asistentes que, debido al riesgo máximo de incendios, está prohibida la realización de fogatas y no se podrán utilizar tampoco las parrillas para hacer el típico churrasco que suele acompañar la romería.

Por la noche, en torno a las 22.30 horas, en la Praza Roxa, que fue el principal escenario de la programación municipal de las fiestas, actuará la orquesta Triunfo como broche final.