Menores de Cedeira estrenan los dos parques de juegos renovados en la zona de San Isidro

El nuevo barco es uno de los atractivos principales de la reforma Cedida

Los dos parques infantiles de la zona de San Isidro, en Cedeira, ya están a disposición de los y las menores de la villa después de las obras de renovación que impulsó el Concello, invirtiendo en su ejecución cerca de 220.000 euros financiados por el POS+2025 de la Diputación de A Coruña, 87.580 en el de la plaza de la Constitución y 131.717 en el ubicado en el área recreativa de A Magdalena.

Se trata de la misma zona en la que el Consistorio instaló en los últimos años un ‘skate bowl’ y una tirolina de 28 metros, por lo que se consolida como un lugar propicio para el ocio infantil y juvenil. En el caso del primero de los enclaves a estrenar, el de A Revolta, tiene juegos indicados para menores desde los cero años. Se renovó el pavimento y se subsanaron deficiencias en los elementos, sumando otros nuevos hasta llegar a ocho.

El que está contiguo a la playa se pensó para niños y niñas desde los cuatro años. En él se amplió la superficie en 72 metros cuadrados y se colocó una estructura de un barco de más de 124 m2 de planta, además de un balancín carrusel cuádruple. Avanzan desde el Concello de Cedeira, a mayores, que está en tramitación la renovación integral del parque de la plaza de Floreal, que saldrá a licitación en breve con cargo al POS.