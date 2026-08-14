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Cedeira

Menores de Cedeira estrenan los dos parques de juegos renovados en la zona de San Isidro

Redacción Ferrol
14/08/2026 23:48
El nuevo barco es uno de los atractivos principales de la reforma
El nuevo barco es uno de los atractivos principales de la reforma
Cedida
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Los dos parques infantiles de la zona de San Isidro, en Cedeira, ya están a disposición de los y las menores de la villa después de las obras de renovación que impulsó el Concello, invirtiendo en su ejecución cerca de 220.000 euros financiados por el POS+2025 de la Diputación de A Coruña, 87.580 en el de la plaza de la Constitución y 131.717 en el ubicado en el área recreativa de A Magdalena. 

Se trata de la misma zona en la que el Consistorio instaló en los últimos años un ‘skate bowl’ y una tirolina de 28 metros, por lo que se consolida como un lugar propicio para el ocio infantil y juvenil. En el caso del primero de los enclaves a estrenar, el de A Revolta, tiene juegos indicados para menores desde los cero años. Se renovó el pavimento y se subsanaron deficiencias en los elementos, sumando otros nuevos hasta llegar a ocho. 

El que está contiguo a la playa se pensó para niños y niñas desde los cuatro años. En él se amplió la superficie en 72 metros cuadrados y se colocó una estructura de un barco de más de 124 m2 de planta, además de un balancín carrusel cuádruple. Avanzan desde el Concello de Cedeira, a mayores, que está en tramitación la renovación integral del parque de la plaza de Floreal, que saldrá a licitación en breve con cargo al POS. 

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