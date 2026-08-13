La tradición de las competiciones de juegos populares deja paso a la música de orquestas en la patrona cedeiresa

Rojo Telón trae a Cedeira un espectáculo circense Cedida

Las Fiestas de la Patrona de Cedeira llegan este viernes a su ecuador cargadas de actividad. La jornada del jueves fue una de las más esperadas por los vecinos y vecinas y también de las más divertidas para la vecindad.

Así, se celebraron las disputas de competiciones de juegos populares, con la sucesión de diferentes pruebas, desde tiro de cuerda a carreras de huevos o cucaña, entre otros, y la zona del Paseo da Mariña se llenó, un año más, para disfrutar con las actividades.

En la jornada de este viernes, la compañía Rojo Telón ofrecerá el espectáculo circense “Nudo” en la plaza do Floreal, a las 20.00 horas. Es una función de circo cargada de humor y dirigida a público adulto e infantil. Por la noche, la verbena será en la Praza Roxa y tocarán las orquestas Origen y New York, a partir de las 22.30 horas.

El sábado es el día de la Patrona y la villa cumplirá con la tradición. A las 12.00 horas se celebrará la misa, cantada por la coral Eixil, y después saldrá la Virxe do Mar en procesión, acompañada por la Banda de Música Vila de Cedeira, que ofrecerá, a continuación, un concierto en la Praza Roxa, en torno a las 13.30 horas.

Por la noche, habrá verbena de la mano de Fania Blanco Show y la orquesta Marbella, y a medianoche se llevara a cabo la sesión de los tradicionales fuegos artificiales.

Ya el domingo tendrá lugar la procesión marítima, que comenzará después de la misa de las 11.00 horas. La Virxe do Mar es conducida hasta el muelle, acompañada por la Banda de Música Vila de Cedeira, y allí embarca para hacer un recorrido por la ría, acompañada de muchas otras embarcaciones.

La noche del domingo contará con un concierto de tres músicos del panorama gallego actual, en la Praza Roxa. Se trata de Javi Maneiro, el carismático cantante de Heredeiros da Crus, que llegará a Cedeira con su música más personal e intimista; el grupo Alana, con las pandereteiras Lina y Lola, y el artista 9Louro, que traerá a la villa cedeiresa su mezcla de trap, reguetón, pop urbano y música electrónica. Finalmente, la jira a San Antón de Corveiro, el lunes, será otro de los momentos más emblemáticos de las fiestas.