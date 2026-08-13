La música animó aún más el eclipse con conciertos en enclaves privilegiados como Cedeira, Valdoviño o As Pontes

Celebración del Jazz na Ría, en San Antón de Corveiro, Cedeira Rocío Cibes

El eclipse no impidió, aunque sí condicionó en muchos casos, el desarrollo de actividades previstas para la jornada de este miércoles. Algunas se vieron incluso beneficiadas de este hecho histórico e hicieron todavía más concurridos algunos de los actos, especialmente los culturales.

Este fue el caso del Jazz de Ría, que comenzó precisamente ayer, teniendo a Cedeira como primer concello de su serie de conciertos. Así, se dio la circunstancia no solo de encontrarse en uno de los municipios donde el eclipse pudo verse en su totalidad, sino de tener como escenario nada menos que San Antón de Corveiro, con unas vistas privilegiadas.

Por eso, los organizadores fundieron en uno los dos eventos y los asistentes disfrutaron de la música, que fue evolucionando al ritmo de la luz hasta el momento culminante, con una sesión especial creada por Djmil, específicamente para acompañar este momento.

Jazz de Ría en San Antón Rocío Cibes

A continuación fue el turno de Xabier Díaz, encargado de dar el pistoletazo de salida a un festival que cumple diez años y que quiere homenajear a Miles Davis en el centenario de su nacimiento. Los buses lanzadera dispuestos desde el Paseo Arriba da Ponte, en el centro urbano de Cedeira, hasta el lugar del evento, evitaron que se accediese a la zona con coches particulares, partiendo nuevamente al final del concierto.

Más música

También Valdoviño y As Pontes vivieron el fenómeno astronómico envueltos en música. El ciclo de la Diputación ‘Os Concertos da Eclipse’ trajo al lago pontés a Treixadura y a A Frouxeira a Luar na Lubre, que actuaron tras finalizar la observación, completando una jornada especial y que ya ha hecho historia.

Luar na Lubre en Valdoviño Concello

Asimismo, el arenal de Cabanas se ambientó con una programación que incluyó desde música a actividades explicativas en torno al fenómeno. No obstante, las actuaciones fueron aprovechadas, además, para que muchos establecimientos de hostelería con privilegiadas vistas organizasen actos en distintos puntos de la comarca e hiciesen así la velada todavía más inolvidable.