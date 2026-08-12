El pregón marca el inicio oficial de las Festas de Cedeira

Pistoletazo de salisa a las fiestas de Cedeira Cedida

Cedeira está de patrona oficialmente, ya que pese a haber acogido desde principios de agosto numerosas actividades festivas y deportivas fue en la tarde de este martes cuando se dio el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virxe do Mar, que se prolongarán hasta finales de mes.

Para abrir el cartel, nadie mejor que una entidad con un arraigo especial con la villa y su tradición musical. Así, la Coral Polifónica Eixil, una entidad cuya historia se remonta a más de 50 años atrás, fue la encargada este año de escribir y leer el pregón inaugural de los festejos.

Los juegos populares, un clásico de las fiestas de Cedeira para toda la familia Más información

La música, tan importante para Cedeira, tuvo, de este modo, en la jornada del martes un especial protagonismo, tanto por los pregoneros, como por la participación de la agrupación de folclore gallego Buxainas.

Aunque la ausencia de lluvias obligó a suspender la Festa da espuma prevista para este martes, con el fin de no derrochar agua, sí se celebró, como cada año, el tradicional Entroido de Verano, amenizado musicalmente.

La programación continúa hoy miércoles y más allá de actividades paralelas como el Jazz de Ría, que tendrá lugar en San Antón de Corveiro, coin­cidiendo con el eclipse, las fiestas patronales traerán esta noche la verbena, a partir de las 22.30 horas, a la plaza Roxa, con la orquesta Claxxon.

Ya el jueves habrá actividad desde por la tarde, con juegos populares, a partir de las 17.30 horas en la zona del Paseo da Mariña y la playa de A Magdalena.

Aunque la intención es divertirse, habrá un reparto de 1.000 euros en premios para los equipos que ganen las seis pruebas previstas: tiro cuerda, carreras de huevos, de sacos y de ‘bébedos’, cucaña y regata de chalanas.

Los juegos populares cuentan siempre con una amplia participación tanto de jóvenes en grupos animados a afrontar las pruebas como de espectadores.

La plaza do Floreal acoge también el jueves, a partir de las ocho, el espectáculo de la compañía de circo-teatro Variedades Pistacatro, que ofrecerá “A contratempo”. Por la noche, la cita será en la plaza da Revolta, con la música de la orquesta Olympus y la actuación del DJ Brunokavi.