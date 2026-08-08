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Cedeira

Un incendio en la cocina de una vivienda de Cedeira deja dos heridos por quemaduras

Debido a las llamas, una de las personas afectadas sufrió diversas lesiones de carácter grave en un brazo y una mano

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:19
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El fuego se originó por una sartén con aceite hirviendo
Cedida
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La Agrupación de Protección Civil de Cedeira tuvo que intervenir este sábado debido a un incendio registrado en una vivienda de la villa. Concretamente, las llamas se propagaron en la cocina del inmueble, ubicado en la calle Instituto.

Según el servicio municipal, el fuego se originó debido a una sartén con aceite, que terminó ardiendo y alcanzando la campana extractora. En consecuencia, dos personas que se encontraban en la casa resultaron heridas por quemaduras en los brazos, una de ellas grave, motivo por el cual tuvieron que ser atendidas por el 061 para su posterior traslado al PAC de la localidad.

Al lugar de los hechos se desplazaron una pareja de voluntarios y una motobomba. Sin embargo, dado que los inquilinos disponían de un extintor y actuaron rápidamente, las labores de extinción por parte de Protección Civil finalizaron con la refrigeración de los últimos rescoldos, permitiendo de esta manera que los miembros del GES de Ortigueira –que se encontraban en camino– pudiesen desactivar su operativo.

Este incendio es el segundo registrado en poco más de un mes, pues el anterior fue el pasado 7 de julio junto al faro de Punta Candieira, uno de los rincones más visitados del municipio. En ese caso, las llamas calcinaron un total de once hectáreas, sin afectar a ninguna de las viviendas próximas a la zona. Además del equipo de voluntarios, también ayudaron a apagar el fuego dos agentes, cuatro brigadas, tres motobombas y un helicóptero.

Una de las áreas calcinadas en el incendio

Once hectáreas calcinadas en un incendio forestal en Punta Candieira, Cedeira

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