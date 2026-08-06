Los juegos populares, un clásico de las fiestas de Cedeira para toda la familia

Travesía a nado, un cl´sico de la programación deportivo-festiva Archivo

Los niños y niñas han sido protagonistas absolutos de la Semana Infantil de Cedeira, que concluye hoy mismo, y que ha servido de “previa” a la programación específica de las fiestas de la Patrona. La actividad se traslada este mismo viernes desde la Praza Roxa hasta la playa de A Magdalena con la tradicional celebración del concurso de castillos de arena. Previamente los pequeños de la villa y los visitantes han podido disfrutar en días pasados de toboganes acuáticos gigantes, de carreras de sacos, juegos de mesa, de las sillas, etc. y ahora la programación de las fiestas deja paso a juegos tradicionales para jóvenes y mayores.

La jornada de Xogos Populares se celebrará el jueves 13 de agosto en el Paseo de la Marina, con actividades variadas, que van desde el tiro de cuerda –con equipos mixtos de cinco personas–, carrera de “bébedos”, –una yincana en la que se compite mientras se beben líquidos que dificultan la prueba con humor–, carrera de sacos–con equipos mixtos de tres personas–, cucaña marina –de carácter individual–, carrera de huevos –relevos mixtos de tres personas– o regata de chalanas –por parejas–. Las inscripciones comenzarán a las 16.30 horas y la edad mínima para participar es de 15 años.

Carrera y travesía a nado

El preámbulo de las fiestas de Cedeira tiene también su vertiente deportiva. Así, este mismo viernes tendrá lugar la Carrera popular, una cita que ya es un clásico de la época estival de la villa y que tendrá su salida y meta en la Praza Roxa.

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En esta carrera no se prima la competición sino el deporte y la diversión, por lo que es habitual que participen personas disfrazadas, potenciando el carácter lúdico de la prueba, que saldrá a las siete de la tarde y para la que todavía están abiertas las inscripciones hasta las 17.00 horas.

El sábado se celebrará, además, la travesía a nado Vila de Cedeira, un evento deportivo que alcanza su 28ª edición y que llevará a la localidad a nadadores y nadadoras de clubes de toda Galicia y de otras comunidades. Habrá pruebas de 50, 300, 800 y 1.500 metros y ya se han alcanzado en torno a las 200 inscripciones, por lo que será una de las travesías con mayor participación, teniendo en cuenta, además, que todavía se pueden apuntar hasta el inicio de la prueba.