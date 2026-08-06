Cedeira se prepara para honrar a su Patrona, inmersa en un mes de continuas actividades

Maneiro será una de las actuaciones de estas fiestas

El verano es un no parar en la villa de Cedeira pero cuando llega mediados de agosto todo se centra en la celebración de la Patrona, la Virxe do Mar. Aunque ya estos días hay múltiples actividades, dirigidas especialmente a los más pequeños, será desde el día 11, con el pregón, cuando se dé el pistoletazo de salida a las Festas de Cedeira.

En esta ocasión este correrá a cargo de la Asociación Eixil, con su coral polifónica, que estará acompañada de Buxainas, dos entidades de la villa de Cedeira que viven cada año con intensidad estas fiestas patronales.

Como inicio de los actos, se hará un guiño a la diversión, que no falla en Cedeira, con el carnaval de verano, que se celebrará desde las 22.30 en la Praza Roxa, en la jornada del martes 11 de agosto.

Conciertos y orquestas centrarán desde el miércoles 12 hasta el lunes 17 la programación nocturna del cartel de celebraciones. Así, el día 12 será el turno de Claxxon, que actuará, a las 23.00 horas, en la Praza Roxa. El jueves 13 la pista de baile se trasladará a la Praza da Revolta, con la actuación de la orquesta Olympus y del DJ Brunokavi. Ya el viernes 14, volverá a ser las Praza Roxa el punto de referencia nocturno con la música de Origen y New York.

Los juegos populares, un clásico de las fiestas de Cedeira para toda la familia Más información

El sábado 15 de agosto es el día de la Patrona, con lo que la programación comienza ya por la mañana, con la misa cantada, a las 12.00, por la coral Eixil y una posterior procesión que irá acompañada por la Banda de Música Vila de Cedeira. Esta misma agrupación ofrecerá, a las 13.30 horas, un concierto en la Praza Roxa, para dejar paso, ya de noche, a la programación musical que traerá al mismo espacio a Fania Blanco Show y la orquesta Marbella. La verbena se verá interrumpida a las doce de la noche para que se puedan presenciar los tradicionales fuegos de artificio, tras los cuales continuará el ambiente musical.

Otro de los momentos esperado de las fiestas es la procesión marítima, que se celebrará, también acompañada por la Banda de Múisca Vila de Cedeira, tras la misa de las 11.00 del domingo 16 de agosto.

Esa noche las orquestas dejan paso a la música gallega más actual y de diferentes géneros. Desde las 21.30 horas, en la Praza Roxa, se sucederán las actuaciones del grupo Maneiro con su estilo de rock; Alana, que acercará el pop y la música electrónica al público, acompañada, en esta ocasión de las pandereteiras Lina e Lola; y, como colofón, 9Louro y su pop urbano y trap. Todos ellos con un punto en común, la música en gallego y más actual.

La despedida de la Patrona será el lunes 17 de agosto, en el que se celebra la tradicional Jira. Además, por la noche pondrá el broche final la orquesta Triunfo.