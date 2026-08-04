La nueva prospección en Castro Sarridal, financiada por la Xunta, se prolongará hasta el día 15

Visita de la delegada territorial y el alcalde, este martes, al yacimiento de Castro Sarridal Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó este martes hasta la localidad de Cedeira para conocer los avances de la última campaña de excavación arqueológica en Castro Sarridal, financiada en esta ocasión por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con más de 17.500 euros –Concello y ejecutivo autonómico se turnan en la financiación de estos trabajos desde su inicio en 2017–.

La representante autonómica, que estuvo acompañada por el alcalde, Pablo Moreda, comprobó en primera persona las tareas que acomete Axa Arqueoloxía, que se centran en la zona exterior de la zona de alimentación del horno –para exhumar por completo las estructuras ya localizadas– y en el área próxima al interior de la muralla.

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La actuación implica, también, el desbroce y limpieza manual de la vegetación, el estudio de los materiales recuperados y acciones de divulgación.

Precisamente, en la jornada del próximo jueves día 6 –y también en la del 22–, entre las 12.30 y las 13.30 horas se llevará a cabo una visita comentada, para la que no es necesaria inscripción.